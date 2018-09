66 200 auditeurs quotidiens pour France Bleu Limousin

En Haute-Vienne et en Corrèze, les auditeurs de France Bleu plébiscitent "la diversité et la richesse des programmes de proximité" avec un solide 12.6 % d’audience cumulée (+ 0,3 point en deux ans) et 8.5% de part d’audience (pour une durée d’écoute de 1 heure 37). En Haute-Vienne, la radio fidélise 36 600 auditeurs par jour. A Limoges, la station enregistre une 4e année consécutive de hausse avec 14 500 auditeurs quotidiens. En Corrèze, la radio réalise son 2e meilleur score historique avec 29 600 auditeurs par jour selon les dernières Médialocales.

Rappelons que France Bleu Limousin est diffusée à Limoges sur 103.5 (Haute-Vienne) mais également en Corrèze à Brive sur 100.9, à Tulle sur 101.1, à Ussel sur 101.4, à Uzerche 97.9 ainsi qu'à Argentat sur 101.6.