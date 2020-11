585 000 auditeurs pour M Radio

M Radio enregistre une durée d’écoute historique depuis 2007 avec 1h49 et se positionne comme la 2 radio de France la plus écoutée. La station voit sa durée d’écoute progresser auprès des 13 et plus et des 25-49 ans. Avec une DEA de 1h48, M Radio devient la radio musicale la plus écoutée de France. La radio met en avant les audiences du "M Radio Réveil" animé par Vincent Cerutti et Tiffany Bonvoisin qui réalise une progression de 30 000 nouveaux auditeurs. La part d’audience de de l’émission augmente de 40%. Audience record pour Jérôme Anthony et Olivia : l’émission "En Attendant Midi" recrute 74 000 nouveaux auditeurs et voit sa part d’audience évoluer de 85%. Succès également pour Ombeline entre 13h et 16h qui renforce sa part d’audience de 44%.