50 ans après mai 68, franceinfo se mobilise

Un comité éditorial, composé de journalistes et de personnalités, a pour rôle de sélectionner une douzaine de combats en prise avec l’actualité récente voire immédiate. La rédaction de franceinfo les portera à l’antenne avec des analyses, des reportages, des entretiens… Et la "communauté franceinfo" sera ensuite sollicitée afin de déterminer les engagements que les Français trouvent prioritaires et sur lesquels ils seraient prêts à s’engager. Depuis ce1er janvier 2018, Olivier de Lagarde présente un nouveau rendez-vous quotidien "Sous les pavés, 2018", à retrouver à 5h53, 9h53, 14h51 et 17h23 sur franceinfo. Et chaque semaine, dans "Le 22h-00h", Frédéric Carbonne développera, avec la rédaction et les correspondants de franceinfo, une des thématiques sélectionnées.



Enfin, jeudi 22 mars 2018, date anniversaire du début des évènements de mai 68, franceinfo organisera, au Studio 104 de la Maison de la radio, une rencontre ouverte au public.