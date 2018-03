3 César et 1 Oscar pour les films soutenus par franceinfo

Le film "Petit Paysan" d’Hubert Charuel, long métrage soutenu par franceinfo a remporté 3 César ("Meilleur premier film" pour Hubert Charuel, "Meilleur acteur" pour Swann Arlaud et "Meilleure actrice" dans un second rôle pour Sara Giraudeau). De l'autre coté de l'Atlantique, l’Oscar du "Meilleur film en langue étrangère" a été attribué à "A Fantastic Woman" de Sebastián Lelio, film également soutenu par franceinfo.

La chaîne de Radio France tient également à féliciter les autres films soutenus par la radio et qui étaient nommés aux César 2018 : "Un beau soleil intérieur" de Claire Denis, "Numéro Une" de Tonie Marshall, "12 jours" de Raymond Depardon ainsi que "The Insult" de Ziad Doueiri, nommé aux Oscars 2018.