3.2 millions d’utilisateurs d’enceintes à commande vocale

Apparemment, les Français ont profité des fêtes de fin d’année pour s’offrir ou offrir à leurs proches une enceinte à commande vocale. Ainsi, parmi les possesseurs d’enceintes à commande vocale, plus d’un quart en ont reçu une à cette occasion (27.7%). Et l’engouement pour ce nouvel assistant se poursuit puisque 18% des internautes de 15 ans et plus projettent de s’équiper dans les 6 prochains mois. 11% souhaitent même acquérir une nouvelle enceinte connectée pour une autre pièce de la maison. Les enceintes à commande vocale ne sont plus l’apanage des plus jeunes. En effet, elles séduisent aussi de plus en plus les 50 ans et plus, qui représentent désormais 33% des utilisateurs, versus 18% en novembre 2018.