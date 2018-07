26 minutes par jour sur les réseaux sociaux depuis le mobile

Chaque jour, près la moitié de la population française (47.1 %) surfe sur les sites et applications de réseaux sociaux. Rapporté à l’ensemble des Français, le temps passé par jour sur cette catégorie est en moyenne de 4 minutes sur ordinateur et 9 minutes sur mobile. Les 15-24 ans sont les principaux utilisateurs des réseaux sociaux : ils sont plus nombreux à s’y rendre au quotidien (61.3%) et y consacrent plus de temps (26 minutes en moyenne sur mobile chaque jour et 2 minutes sur ordinateur). Soulignons que 52.7 millions d’individus se sont connectés au moins une fois à Internet en mai 2018, soit 83.8 % de la population française de 2 ans et plus.