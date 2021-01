15.9 millions d’auditeurs au quotidien pour Radio France

Avec 1.4% d’audience cumulée, FIP reste à son plus haut niveau depuis son entrée dans la mesure 126 000 Radio. Ce sont chaque jour plus de 740 000 auditeurs qui choisissent FIP et restent, chacun, plus de 2h à l’écoute de la station (123 minutes, + 8 minutes en un an), une durée au-dessus des autres radios musicales. Sur le numérique, FIP enregistre en novembre un record historique avec 13,2 millions d’écoutes en direct.

Enfin, Mouv’ attire 439 000 auditeurs quotidiens et une présence numérique toujours plus forte (0.8% d'audience cumulée et 0.4% de part d'audience). Et, avec près de 440 000 auditeurs quotidiens, Mouv’ reste à un haut niveau par rapport à l’historique de ses audiences et est la radio la plus jeune de France avec une âge moyen de ses auditeurs de 26.9 ans. Elle poursuit parallèlement sa progression sur les supports numériques avec 8.9 millions de vidéos vues en novembre et 1.4 million d’écoutes live en novembre (+ 42% en un an) et une hausse de 109% de l'écoute de ses webradios.