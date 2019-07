126 000 : les audiences des radios en Île-de-France

C'est presque le point final de cette saison. Presque, car Médiamétrie dévoilera dans les prochaines heures, d'autres résultats (très) attendus et qui concernent l'audience en province : les Médialocales 2018-2019. -Les audiences par agglomérations et par départements seront déchiffrées, analysées, scrutées et passées à la loupe. C'est, à chaque fin de saison, le coup de stress de l'été pour les radios, régionales notamment.

Justement, quelques radios réunies dans la catégorie des "Programmes locaux" sont déjà présentes ce matin dans cette 126 000 IDF qui offre donc une vision plus précise des audiences enregistrées à Paris et en Île-de-France.