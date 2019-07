126 000 Radio : tous les résultats

Ce mois de juillet marque donc la fin de la saison radiophonique avec successivement la parution de trois études réalisées par Médiamétrie : la 126 00 Radio (dont nous publions les résultats ci-dessous), la 126 000 IDF et les Médialocales pour la période comprise entre septembre 2018 et juin 2019. Cette 126 000 Radio attribue donc la note finale après 10 mois de travail acharné pour les principales radios françaises.

Une saison marquée par la course à la place de première radio de France, une course âprement disputée par RTL et France Inter. Une saison marquée également par la baisse des audiences d'Europe 1.