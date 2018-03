1000 Classical Hits : la musique classique est indémodable

La musique classique a toujours adoucit les moeurs. Mais grâce à 1000 Classical Hits, elle compose également un parfait tapis sonore pour une ambiance calme et apaisée à la maison ou au bureau. Cette webradio a été créée en 2013 en Angleterre par Stuart Roberson sur Radionomy. Et depuis, le succès ne se dément pas. "En webradio, explique Stuart, il ne faut surtout pas essayer de reproduire une station de radio traditionnelle. Les gens qui se tournent vers la radio digitale veulent écouter un certain type de musique. Quand on a trouvé une bonne niche musicale, il faut savoir l’exploiter". Sur 1000 Classical Hits, on entend du Mozart, du Bach du Vivaldi,… que des hits classiques souvent très connus parfois un peu moins, mais tous destinés à offrir repos et sérénité.À découvrir en cliquant ICI