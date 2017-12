100% prévoit une arrivée à Toulouse en avril 2018

"Après Mazamet, Carcassonne ou Perpignan, ce sera bientôt au tour de Cahors et surtout Toulouse d'avoir sa fréquence 100%. Dix ans que la radio tarnaise attendait de mettre un pied dans la capitale régionale. Son arrivée en terre toulousaine est une étape indispensable à son développement. À Toulouse, 100 % aura son propre studio avec journalistes et animateurs" explique France 3 Occitanie . Les dirigeants de 100% ont annoncé une arrivée dans la Ville Rose pour le mois d'avril 2018. La station devrait logiquement confortée sa place de première radio régionale en Occitanie : "aujourd'hui, on fait un peu de 150 000 auditeurs avec une couverture d'un million d'habitants. Demain, avec l'ouverture à Toulouse, on doublera notre potentiel d'audience" a indiqué Olivier Fabre.Le reportage est visible ICI