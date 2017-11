towerCast lauréat des WorldCast Systems Broadcast Awards 2017

Fidèle client des solutions de transmission et de télémétrie WorldCast Systems depuis 17 ans, l'opérateur français towerCast est lauréat au titre de "Star User". Leur collaboration s'étend sur une large gamme d'équipements qui touche à toute la chaîne de diffusion, des encodeurs RDS aux émetteurs, et autres outils de surveillance FM.



En Chine, Techsolute s'est visiblement montré exigeant et techniquement ambitieux, le titre de "Challenger" étant décerné aux clients ayant déclenché un certain volume de recherche et développement pour répondre à leur cahier des charges...



Enfin, l'opérateur de diffusion indépendant MediaWorks, en Nouvelle-Zélande, est couronné du Broadcast Award de l'innovation, pour son architecture de diffusion consistant à transporter le signal "livrable" MPX analogique vers les émetteurs par des codecs APT, le tout encapsulé dans une liaison IP hertzienne.