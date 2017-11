9

L'année 1981 est le point de départ des radios libres en France. La loi du 9 novembre 1981 a permis à la radio de s'épanouir jusqu'à être désormais écoutée quotidiennement par plus de 40 millions d'auditeurs. Cette loi n° 81-994 du 9 novembre a vu éclore de nombreuses radios historiques. Un an après, en 1982, on comptait 2 000 radios en France.