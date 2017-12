93

Les six stations de Radio France ont déclaré, pour l’exercice 2016, une présence des femmes comprise entre 29 % et 52 %, avec respectivement 52 % de femmes sur FIP, 33 % sur France Culture, 40 % sur franceinfo, 32 % sur France Inter, 29 % sur France Musique et enfin 34 % sur Mouv’. La présence des femmes dans la catégorie "Présentateur/animateur" s’élève à 93 % sur franceinfo.