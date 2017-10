65

Selon le SNJ Radio France, sur 4 326 salariés en CDI en 2016, 64 salariés ont plus de 65 ans. En 3 ans, 117 postes ont été supprimés à Radio France et "les suppressions vont encore continuer" a précisé le syndicat lors du CCE. La pyramide des âges fait apparaître que 33% des pigistes ont entre 25 et 29 ans. En 2017, France Bleu et France Inter sont les radios plus touchées par les suppressions de postes.