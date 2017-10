56

En Suisse, au printemps 2017, la consommation numérique de la radio (DAB+ et internet) atteignait 57%, soit 8 points de plus qu'en automne 2015. Sur le numérique, la branche de la radio est elle très active: déjà 56 des 57 radios OUC de la SSR et des stations privées peuvent d'ores et déjà être captées sur DAB+.