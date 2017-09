300

Jean-Paul Baudecroux étudie la cession de Towercast, sa filiale de diffusion de la radio et de la télévision. L'an dernier, Towercast a réalisé "un chiffre d'affaires de 55 M€ et un EBITDA de 27 M€" explique Le Figaro, ce qui pourrait valoriser la société à plus de 300 M€.