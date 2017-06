3.7

Chaque jour, en moyenne, 62% des Français, soit 3.7 millions de visiteurs uniques, utilisent un Smartphone pour se rendre sur les sites et applications radio et de musique. C’est 2 fois plus que l’ordinateur (1.8 million de visiteurs uniques par jour en moyenne). Le poids du smartphone est encore plus marqué chez les 15-24 ans : ils sont 84% à s’en servir pour consulter ces sites/applications...