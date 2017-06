26.6

En avril 2017, 26.6 millions d’internautes de 15 ans et plus ont visité au moins un site ou une application de radio ou de musique depuis un ordinateur, un mobile et/ou une tablette, soit plus d’1 Français sur 2 (51%). Chaque jour, ils sont 6 millions en moyenne à surfer sur ces sites/applications, quel que soit l’écran...