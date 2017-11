180

La Maîtrise de Radio France a été fondée en 1946. Près de 180 élèves, dès l’âge de 7 ans, du CE1 à la Terminale, suivent l’enseignement dispensé par 29 professeurs sur 2 sites à Paris et à Bondy.. Ils donnent environ 40 concerts par an. La Maîtrise développe 6 choeurs et offre entre 7 et 15 heures d’enseignement musical par élève.