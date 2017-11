12 299

L'EBU comptabilise 12 299 radios situées en Europe. Une grande majorité, 11 827 radios, diffusent en FM. 245 en MW. et 21 en LV. 11 930 stations diffusent en analogique. On compte 1 228 radios qui diffusent leurs programmes en digital (353 en DAB et 881 en DAB+).