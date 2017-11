​10.7

NRJ est peut-être "la première radio musicale de France" mais elle n'est pas encore "la première radio de France". Avec 10.7 en AC et 6.2 de PDA, elle est distancée par RTL avec respectivement 12.0 et 12.8. Néanmoins, la station veut rester agressive : "On va tout faire pour retrouver la place de 1ère radio de France", perdue en avril 2016, a déclaré à l'AFP, Maryam Salehi, directrice déléguée chez NRJ Group.