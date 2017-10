multiCAM met en image Voltage

LLPR - Présentez-nous l’installation technique de multiCAM Systems à Voltage

SW - Les indés Radio ont été équipés de la solution STUDIO/RADIO. Ils l'utilisaient en mode manuel jusqu'à ce que Jordan, pour son émission, demande à ce qu'on configure le système en automatique. Il n'y a que 2 caméras tourelles et une caméra fixe pour 6 micros. Avec la détection de parole, le système gère automatiquement le choix des valeurs de plan et réalise avec son intelligence artificielle. Multicam RADIO diffuse en direct sur les plateformes vidéos les plus populaires. Pour Voltage, le choix s'est orienté sur un Facebook Live avec vod immédiate ainsi que YouTube.