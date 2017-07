franceinfo : nominations au sein de la direction de la rédaction

Estelle Cognacq devient directrice-adjointe de la rédaction, en charge de l’agence, de la certification et de la distribution de l’information chaude sur tous les supports. À franceinfo depuis 2012, Estelle Cognacq a été successivement rédactrice en chef du site franceinfo.fr puis de l’agence franceinfo. Elle a rejoint Radio France après quatorze ans passés dans le groupe Lagardère.

Journaliste et réalisateur, Lucas Menget qui a débuté le journalisme à France Info avant de devenir grand reporter pendant 15 ans pour RFI puis France 24 et France 2, devient directeur-adjoint, en charge de l’édition et de la diffusion des contenus numériques, radio et télé.



Enfin, Richard Place est nommé directeur-adjoint, en charge de la production des contenus sur tous les supports. Il a débuté à Radio France en tant que journaliste au service reportage de France Info. Trois ans plus tard, il rejoint le service des sports de France Bleu Gironde. En 2002, il intègre le service des sports de France Info puis, en 2007, le service reportage de la station dont il est nommé chef en 2013. Depuis 2014, il était le rédacteur en chef de la matinale de France Info.