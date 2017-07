franceinfo : meilleure audience depuis 10 ans

Avec 4 791 000 auditeurs chaque jour, franceinfo, 4ème radio de France, enregistre son plus grand nombre d’auditeurs depuis 10 ans sur cette vague et gagne +740 000 auditeurs en un an et +231 000 en une vague. En progression constante, franceinfo confirme sa dynamique avec 8.9% d’A.C soit une hausse de +1.4 point en un an, la plus forte progression d’une radio depuis également 10 ans.