franceinfo lance son Prix Newstorm

Pour désigner le lauréat, le jury de cette première édition a sélectionné les six initiatives les plus innovantes qui sont actuellement soumises au vote du public jusqu’au 20 octobre sur franceinfo.fr. Les 6 médias sélectionnés pour le Prix Newstorm 2017 sont HugoDécrypte (analyse de l’actualité avec l’utilisation des codes des Youtubeurs), Quartz (pour son format conversationnel), Konbini pour Speech (traitement de l’actualité politique avec formats courts), The New York Times pour The Daily (podcasts d’émissions proposant reportages et infos du jour), The Guardian (application mobile et ses notifications enrichies de vidéos live), Time Magazine pour Finding home (un long format qui suit le quotidien de familles de réfugiés syriens.



La remise du Prix Newstorm se déroulera le jeudi 14 décembre, en public, à l’occasion de l’événement Newstorm#2 à laMaison de la radio. Une mention étudiante sera également décernée par le jury afin de valoriser les projets au sein des écoles de journalisme en France.