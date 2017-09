franceinfo lance son Prix Newstorm

Le jury de cette première édition, constitué de professionnels de franceinfo, repère les initiatives médias puis se réunit pour sélectionner les six plus innovantes à soumettre au vote du public. Outre ce prix principal, une mention étudiante sera également décernée par le jury afin de valoriser les projets au sein des écoles de journalisme en France. Newstorm est aussi un événement de franceinfo dédié à l’innovation éditoriale numérique qui aura lieu le jeudi 14 décembre 2017 Rencontres, keynotes, débats… suite au succès de la précédente édition, franceinfo reconduit ce "Newstorm" le 14 décembre prochain à la Maison de la radio et donne rendez-vous au public autour des acteurs de l’innovation éditoriale et de l’information numérique en France et à l’étranger.