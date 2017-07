franceinfo en direct de la Grande Boucle

Du grand départ à Düsseldorf à l’arrivée sur les Champs-Élysées à Paris, franceinfo, radio officielle du Tour, fait vivre sur toutes ses antennes cette nouvelle édition. Les auditeurs ont rendez-vous chaque jour en direct du village départ avec Jérôme Cadet et "Les Informés du Tour". Une plongée d’une heure au plus près de la course et de la région qui l’accueille.