franceinfo : "La greffe a pris, car Bruce Toussaint fédère tous les publics"

"franceinfo avait vécu une saison extraordinaire en 2016-2017 avec une actualité extrêmement forte, portée par les élections et amplifiée par le média global issu du rapprochement avec France Télévisions. Pouvions-nous aller plus loin? Aujourd'hui, nous avons un début de réponse : franceinfo a effectué sa meilleure rentrée depuis cinq ans et affiche un gain de 0.6 point d'audience" a notamment expliqué Vincent Giret. "Toutes les tranches en ont profité et cela démontre que notre progression est solide. Il y a une dynamique profonde en faveur de franceinfo" a rappelé le dirigeant.