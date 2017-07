Yacast fait le bilan du 1er semestre 2017

Énorme performance de Ed Sheeran, artiste et titre le plus diffusé en radio et en télévision. Le single "Shape of you" n°1 de l’airplay pendant 12 semaines a été le titre le plus playlisté en radio au cours du semestre. Vianney s’illustre également dans ce bilan avec "Je m’en vais", titre francophone le plus diffusé sur les ondes. Autre performance à souligner, celle de The Weeknd avec le titre "I feel it coming" n°1 de l’airplay pendant 3 semaines, décroche la 1ère place du Top 40 semestriel de 27 stations.

Plus précisément, Yacast a enregistré, durant ce 1er semestre 2017, 1 735 630 diffusions pour 61 329 titres (en hausse de 5.9%). En ce qui concerne les nouveautés, elles représentent 21 091 titres dont 3 343 titres francophones. Le répertoire le plus exposé est celui des Beatles avec 121 titres différents, 6 730 diffusions pour 165 millions de contacts.