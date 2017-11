Web : la population suisse toujours plus en ligne

La quasi-totalité de la population suisse comprise entre 15 et 54 ans est connectée à internet (entre 99% et 96% selon les classes d'âge). Ces proportions ont peu changé depuis 2014, le seuil de saturation étant atteint. Par contre, on constate une nette augmentation pour les personnes âgées de 55 à 64 ans. Elles sont 91% à utiliser internet, contre 80% seulement 3 ans auparavant. La hausse est encore plus spectaculaire pour les personnes comprises entre 65 et 74 ans, puisqu'elles sont 77% à utiliser internet en 2017, contre 62% en 2014. Finalement, près de la moitié (45%) des personnes âgées de 75 ans et plus utilisent également internet (+ 20 points par rapport au dernier relevé).