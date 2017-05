Votre animateur est-il réactif ou créatif ?

Avez-vous remarqué que certains animateurs radio, aussi professionnels qu'ils soient, sont un peu ennuyeux quand ils travaillent seuls ? Mais il suffit que quelqu'un d'autre entre dans le studio pour qu'ils s'animent et qu'ils soient beaucoup plus performants. Certains animateurs semblent être plus doués quand ils sont devant un public en chair et en os. D'autres sont plus spirituels, plus incisifs et plus créatifs quand ils travaillent seuls. En fait, les personnes douées en communication appartiennent généralement à l'une ou l'autre de ces deux catégories : le type créatif et le type réactif.