Vos auditeurs aiment-ils le cinéma ?

Sans surprise, l'Île-de-France est la région la mieux équipée en salles de cinéma. Les indices de fréquentation les plus élevés sont enregistrés en Île-de-France et en Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Les trois premières régions en termes d’entrées cumulent 46.3 % de la fréquentation nationale. La Corse enregistre la plus forte progression du nombre d'entrée entre 2015 et 2016. À l’échelle régionale, le taux d’occupation des fauteuils varie entre 12.2 % en Nouvelle Aquitaine et 16.2 % en Corse en 2016. Il est plus élevé que la moyenne nationale (14.4 %) dans sept régions : Corse (16.2 %), Provence-Alpes- Côte-d’Azur (16,0 %), Île-de-France (15.6 %), Pays de la Loire (15.2 %), Bretagne (14.9 %), Auvergne-Rhône-Alpes (14.8 %) et Occitanie (14.8 %).



Enfin, soulignons que la Bretagne est la région où la place de cinéma est la moins chère et la région Auvergne-Rhône-Alpes compte le plus grand nombre de communes équipées.