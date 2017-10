VivaCité - Liège Matin sur RTC Télé Liège et Télévesdre

"Liège Matin", ce sont deux heures (du lundi au vendredi entre 6h et 8h) avec Olivier Colle et Fabian Magri pour tout savoir sur ce qui se passe dans la province de Liège en Belgique : infos régionales et locales, sport, séquences "région", météo, flashs RTBF Mobilinfo et points route avec les policiers liégeois… "Liège Matin" se revendique comme la première émission en province de Liège, toutes radios confondues, avec 23,7% de parts de marché et plus de 140 000 auditeurs chaque semaine.

Concrètement, pour transmettre le flux vidéo à RTC Télé Liège et Télévesdre, 6 caméras ont été installées dans le studio de Liège Matin à Média Rives. Le système est complètement automatisé, l’éclairage a été revu et d’ici peu, un décor sera installé.