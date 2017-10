Viva for Life 2017 : 5 ans déjà mais l'urgence reste

Après deux éditions sur la place Saint-Etienne à Liège et deux ans sur la place de la Digue à Charleroi, c’est Nivelles qui accueillera la 5e édition de Viva for Life. Le cube s’installera au pied de la Collégiale Sainte-Gertrude, près du marché de Noël. La ville compte bien sur le soutien et la générosité de tous - habitants de la Province du Brabant wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles - pour dépasser le record de don établi en 2016 : 3 452 310 €. En 4 ans, presque 10 millions de dons ont été récoltés et 250 projets d’associations actives sur le terrain de la petite enfance et de la pauvreté ont été soutenus. Mais derrière ces résultats encourageants, la réalité du terrain reste intolérable : 40% des enfants à Bruxelles et 25% des enfants en Wallonie vivent actuellement sous le seuil de pauvreté, soit 80 000 enfants de 0 à 6 ans touchés par ce fléau en Fédération Wallonie-Bruxelles.