"Viva Verdi !" : la nouvelle production de Radio Classique

Après le succès de son concert "Offenbach en Fête" en 2016, Radio Classique fera vivre à ses auditeurs les plus belles émotions de l’opéra avec l’un des maîtres incontestés du genre. De Nabucco à la Traviata, de Rigoletto à Aïda, les auditeurs découvriront les airs d’opéra les plus beaux et les plus populaires de Verdi interprétés par les stars d’aujourd’hui et de demain, sous la direction du maestro Giampaolo Bisanti, grand spécialiste du répertoire verdien.