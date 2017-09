Virgin Radio : une nouvelle soirée ElectroShock à Paris

Depuis près de trois ans, les Soirées ElectroShock Virgin Radio se revendiquent comme "une référence pour les passionnés de musique et d'Electro". Les Zéniths de Lille, Paris, Toulouse, Strasbourg et Nantes, le Dôme de Marseille et la Halle Tony-Garnier de Lyon ont déjà permis à des milliers d'auditeurs venus de toute la France, de danser au son du meilleur de l'Electro by Virgin Radio.

À l'occasion de cette nouvelle rentrée, Virgin Radio proposera une nouvelle soirée le 30 novembre à l'Accor Hotels Arena de Paris. Cette soirée, onzième du nom, réunira Martin Solveig, Kungs, The Avener, Feder, Felix Jaehn, Lost Frequencies, Ofenbach et Orlinski.