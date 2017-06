Virgin Radio : partenariats avec de nombreux festivals

Alex et Hugo, les deux animateurs, serviront de guides aux auditeurs à l'intérieur des plus grands festivals et leur feront découvrir les coulisses, les artistes et les festivaliers. Ils seront également "Le Fil Rouge" Virgin Radio pour faire vivre en vidéo les festivals.

Cet été, Virgin Radio est partenaire d'une trentaine d'événements: Europavox à Clermont-Ferrand, Mainsquare à Arras, Garorock à Marmande ou encore Les Vieilles Charrues à Carhaix et Musilac à Aix-les-Bains. Avant le coup d'envoi des grandes vacances, rappelons que Virgin Radio terminera sa saison avec l'organisation d'une soirée ElectroShock, le 30 juin à Marseille.

Virgin Radio explique vouloir se positionner "plus que jamais au plus près de ses auditeurs et leurs centres d'intérêts".