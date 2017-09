Virgin Radio : "Des localiers délocalisés" selon les syndicats

"Le CSA vient de valider le projet du Groupe Lagardère de réaliser l’information locale de Virgin Radio à Metz depuis la station de cette même radio à Nancy (...) L’information radiophonique locale ne peut s’exonérer de la présence quotidienne, physique et non pas virtuelle, d’un journaliste. Et pourquoi ne pas, à l’avenir, produire de l’information locale depuis un studio de la Plaine St Denis ? Et pourquoi pas depuis un pays aux règles sociales plus simples ?"

Les syndicats CFDT Journalistes, SNJ-CGT et SNJ demandent au Conseil supérieur de faire "respecter au plus vite le droit fondamental de l’honnêteté de l’information et de ne plus autoriser la délocalisation des radios locales".