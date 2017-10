Virgin Radio : Cauet à l'antenne de 18h à... 06h

Ce mardi 31 octobre, Virgin diffuse une "mission spéciale de "Cauet s'lâche" (habituellement programmée entre 18h et 21h), entre 18h et 06h, le lendemain matin. Une nuit entière avec Cauet et son équipe pour une émission spéciale consacrée à Halloween. Plusieurs invités et artistes seront à ses côtés pour cette émission comme Cœur de Pirate, Igor et Grichka Bogdanov, Marina Kaye, Olivier de Benoist, Dany Synthé et Odyssey. Sans oublier tout ce que Cauet a prévu pour faire peur non seulement aux auditeurs, mais à ses chroniqueurs… L'émission sera également proposée en en Facebook Live à partir de 18h.