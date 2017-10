Virgin Radio : 10 000 euros à gagner chaque matin

Audrey a 35 ans, travaille dans la logistique à l'aéroport de Nice et habite à Villeneuve-Loubet dans les Alpes-Maritimes. Lorsqu'elle a entendu "LE" signal hier matin à 8h38, elle était à son bureau. Elle écoutait Virgin Radio et s'est précipitée sur son téléphone. Quelques secondes plus tard, sans le savoir, elle était à l'antenne et parlait à Camille Combal. Lorsqu'elle a entendu toute l'équipe en studio l'applaudir, elle a compris qu'elle était la première gagnante de 10 000 euros. Avec cet argent, elle va d'abord gâter son petit garçon de neuf ans, puis peut-être changer de voiture ou s'offrir un super week-end dans un parc d'attractions.

Le jeu se poursuit jusqu'à vendredi.