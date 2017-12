Vinz (Fun Radio) : la nouvelle recrue de Bel RTL

Vinz représente un mélange de musicalités et de cultures. Non seulement, il développe son art jusqu’aux USA et au Japon, mais en plus, il y ajoute ce qui fait ses racines, à la fois européennes et africaines. Ce mélange permet au trentenaire d’aborder l’actualité d’une manière différente et décalée" souligne Bel TL qui expliquer ce recrutement. Les auditeurs de Bel RTL auront donc la possibilité de partager leurs opinions avec Vinz dans "On refait le monde" dès ce lundi.

"On refait le monde" est diffusé du lundi au vendredi de 18h30 à 19h30 sur Bel RTL.