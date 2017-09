Vincent Parizot présentera le "Journal Inattendu" sur RTL

En devenant les rédacteurs en chef d’un jour, les invités du "Journal Inattendu" livrent sur leurs engagements, leur parcours et leurs

projets face à Vincent Parizot "toujours à l’écoute". Son premier invité sera l'acteur Patrick Chesnais, ce samedi 2 septembre...

Soulignons que Vincent Parizot a débuté la radio à l’âge de 16 ans en présentant sa première émission consacrée au rock, sa passion, sur Orléans FM. Trois ans plus tard, à 23 ans, diplômé de l’Institut de Journalisme de Bordeaux, lauréat de la bourse Lauga, il intègre Europe 1 en 1986. Il y restera 21 ans avant de rejoindre RTL en septembre 2007.

Il a animé "RTL Soir" puis, dès la rentrée suivante, en septembre 2008, RTL lui confie les commandes de "RTL Matin". En 2012, Vincent Parizot prend en charge "RTL Midi" et "Les Auditeurs ont la Parole" aux côtés d'Elizabeth Martichoux puis de Christelle Rebière.