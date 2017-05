Vincent Giret nommé directeur de franceinfo

Vincent Giret est rédacteur en chef au Monde, en charge du développement éditorial et directeur du Club de l’économie Le Monde. Depuis septembre 2014, il collabore également avec franceinfo comme chroniqueur économique, et avec France Inter comme éditorialiste dans l’émission «Un jour dans le Monde» depuis janvier 2016. Âgé de 55 ans, Vincent Giret dispose d’une très forte expertise dans le traitement de l’information, à la radio, en presse écrite, à la télévision et sur le web, qu’il a développée comme journaliste et directeur de la rédaction pour différents médias privés et publics. Vincent Giret débute sa carrière professionnelle au Matin de Paris comme correspondant au Caire puis reporter au service étranger avant de cofonder en 1988 l’agence de presse Saga.