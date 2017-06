Vers une grève illimitée à France Bleu ?

Les organisations syndicales CFDT, CFTC, CGT, SNJ, SUD, UNSA ont déposé un préavis de grève à durée illimitée à partir de ce 11 juin à 13h. En cause, le projet de la direction de France Bleu pour la rentrée qui est "l’illustration même de la fracture territoriale et du fossé qui se creuse entre les décideurs et les auditeurs et salariés".