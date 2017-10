Vers une fusion de France Bleu et de France 3 ?

"Le gouvernement a proposé un certain nombre de mesures, notamment la fusion ou du moins une mutualisation entre les antennes régionales de France 3 et le groupe France Bleu, qui pourraient permettre des économies d'échelle" a indiqué Gérard Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes Publics dans des propos rapportés par Le Figaro.Une piste empruntée par François Nyssen, ministre de la Culture, hier au Sénat et à l'occasion d'une audition : "Les réseaux de France 3 et de France Bleu représentent un tiers des effectifs de leur groupe respectif et ont naturellement vocation à coopérer pour fournir un meilleur service de proximité". Le Figaro fait remarquer que "le Sénat, qui milite pour un regroupement à l'horizon 2020 de l'ensemble des groupes de l'audiovisuel public, voit d'un bon oeil ce projet" qui permettrait notamment "l'élaboration d'une nouvelle offre multisupports".