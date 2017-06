Vente aux enchères de 60.000 CD de Radio France

La Discothèque de Radio France gère une collection exceptionnelle par sa diversité et sa qualité, incluant tous les supports phonographiques, du cylindre aux fichiers numériques. Sa collection comprend près de 685 000 références (CD, vinyles, 78 tours, cylindres). Son fonds est constitué de plus de 1.2 million de disques et de près de 2.5 millions de fichiers numériques. Organisée en collaboration avec les équipes de la Documentation de Radio France et de la direction du Marketing stratégique et du Développement, cette vente aux enchères a été confiée dans le respect des procédures d’achats, aux commissaires-priseurs spécialisés d’Art Richelieu.