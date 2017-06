Vendre de la pub radio, mobile et digitale

La formation "Vendre mieux et plus de publicité radio" se déroulera mercredi 7 et jeudi 8 juin. Une formation de base qui ravit autant les débutants que les vendeurs médias expérimentés, qui souhaitent développer leur expertise marketing radio (mémorisation, répétition, ciblage, stratégies de mediaplanning cross médias, création publicitaire radio, fondamentaux marketing…), améliorer leur approche commerciale (prospection efficace, vendre plus de contrats annuels, augmenter le contrat moyen, mieux gérer toutes les objections…) ou encore réussir des campagnes efficaces, créatives et originales, apporter des idées nouvelles aux clients.