VT Consult a aussi effectué sa rentrée

Pour les radios ayant besoin de dynamiser leurs "prime time" en voicetrack, VT Consult produit aussi son e show radio "Les colocs" qui correspond à un morning (6h/9h) ou à un after work (16h/19h). L'émission est animée par Manon et Vivian et promet des séquences quotidiennes drôles et originales facilement personnalisables pour votre radio. Le contenu est choisi en fonction du format de la radio et sera totalement personnalisé.