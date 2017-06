V-Traffic, TDF et Alpine annoncent le lancement de Radiobridge

V-Traffic et TDF ont développé le service "Radiobridge Seamless Switch" permettant de pallier aux décalages lors de commutations automatiques des récepteurs entre la réception des programmes radio par les ondes FM/DAB et par l’IP en 3G/4G. Radiobridge apporte ainsi une solution innovante aux délais de réception que l’on peut subir lors du passage d’un programme radio live en radio-diffusion (FM ou DAB) à une réception par IP (3G/4G).

Ainsi, lorsque le signal des ondes FM/DAB s’affaiblit (lorsqu’on passe dans un tunnel, par exemple), ce système recherche automatiquement et de façon instantanée une alternative. Il permet ainsi de basculer sur le canal de réception en 3G/4G (et inversement), assurant la continuité de la diffusion de l’information, sans interruption et avec une qualité optimale.Le service est d’ores et déjà disponible pour de nombreux programmes radio partout en Europe, pour des trajets sans coupure radiophonique et sans friture.